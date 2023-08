Preminula zvijezda serije "Breaking Bad"

Zvijezda serije "Breaking Bad", Mark Margolis preminuo je u 83. godini, objavila je njegova porodica.

Izvođač je "preminuo nakon kratke bolesti" u bolnici Maunt Sinaj u Njujorku u četvrtak, rekla je rodbina u saopštenju.

Njegov sin Morgan i supruga Žaklin bili su uz njegovu postelju kada je umro.

Margolis se pojavio u više od 100 TV programa i filmova, uključujući "Scarface" i "Ace Ventura: Pet Detective".

Ali, možda je bio najpoznatiji po ulozi Hektora Salamansa u seriji "Breaking Bad", u kojem je glumio kriminalnog lorda u invalidskim kolicima koji nije mogao govoriti i komunicirao je samo zvoncem hotelske recepcije.

Margolis, koji je bio nominovan za najboljeg gostujućeg glumca Emija 2012. za svoju izvedbu u seriji, kasnije je reprizirao ulogu u prikvelu "Breaking Bada", seriji "Better Call Saul".

Mark Margolis, known for his role as Hector "Tio" Salamanca in Breaking Bad and Better Call Saul, has died aged 83. pic.twitter.com/FVGsioTw3B