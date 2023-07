Preminula zvijezda serije "Mladi i nemirni"

Andrea Evans, zvijezda serije "Mladi i nemirni", preminula je u 66. godini.

Vijest je potvrdio trenutni menadžer glumice, Nik Liht.

"S Andreom radim zadnjih sedam godina. Bila je tako nevjerovatan talenat i bilo je apsolutno zadovoljstvo raditi s njom”, rekao je Liht za "People" u izjavi.

Evansova je navodno umrla od raka dojke u svom domu u Pasadeni u Kaliforniji u nedjelju, 9. jula.

Bila je poznata po svojim likovima Pati Viliams u seriji "Mladi i nemirni", Tini Lord u seriji "Jedan život za živjeti" i Rebeki Hočkis u seriji "Strasti".

