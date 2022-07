Preminuo Bob Rafelson

Bob Rafelson preminuo je u subotu u 89. godini, a vijest je juče potvrdio Miki Dolenc, pjevač i bubnjar grupe "Monkees".

Dolenc je igrao u TV humorističnoj seriji "The Monkees" iz 1960-ih o rok kvartetu po uzoru na Beatles koju je režirao Rafelson, a oglasio se na Twitteru kako bi izrazio tugu povodom smrti čuvenog reditelja.

"Nažalost, Bob je preminuo sinoć, ali sam imao priliku da mu pošaljem poruku u kojoj sam mu rekao koliko sam vječno zahvalan što je vidio nešto u meni. Hvala vam od srca prijatelju", napisao je.

Poznat po svom radu tokom ere Novog Holivuda, Rafelson je često sarađivao sa glumcem Džekom Nikolsonom. Duo je radio na filmu "Pet lakih komada" koji je Rafelsonu donio dvije nominacije za Oskara, za najbolji film i scenario 1971. godine. Jedno od njegovih poznatih ostvarenja je i film "Poštar uvijek zvoni dvaput."

Rafelson je kokreirao TV seriju "The Monkees", osvojivši nagradu Emi za izvanrednu humorističku seriju zajedno sa Bertom Šnajderom 1967. godine.

2) Needless-to-say, I got the part and it completely altered my life. Regrettably, Bob passed away last night but I did get a chance to send him a message telling him how eternally grateful I was that he saw something in me. Thank you from the bottom of my heart my friend. pic.twitter.com/LHzi15BhMi