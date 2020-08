Preminuo "Crni panter": Popularni glumac izgubio bitku s bolešću

Američki glumac Čedvik Bouzmen, najpoznatiji po ulozi super junaka "Crni panter" preminuo je u 43. godini nakon četvorogodišnje borbe sa rakom.

Bouzmen je rođen u Južnoj Karolini i karijeru je počeo u epizodama televizijskih drama poput "Treća smjena", "Zakon i pravda" i "I-Ar".

"Preminuo je u svojoj kući uz porodicu", navodi se u saopštenju objavljenom na njegovom profilu na društvenoj mreži Twitter.

Bouzmen je postao prvi crni superheroj koji je dobio svoj zasebni film u serijalu "Marvel", 2018. u "Crnom panteru".

Film, koji se dešava u izmišljenom afričkom kraljevstvu Vakandi, sjajno je prihvaćen i od kritičara i od publike. Postao je prvi film o strip junaku nominovan za Oskara u kategoriji za najbolji film, a zaradio je više od milijardu dolara širom svijeta.

Prethodno, Bouzman je tumačio afroameričke ikone - legendarnog bejzbol igrača Džekija Robinsona u filmu "42" i soul zvijezde Džejmsa Brauna u "Get on Up".

Nedavno se pojavio u filmu reditelja Spajka Lija "Da 5 Bloods", a trebalo je da glumi i u nastavku "Crnog pantera", koji je planiran da se pojavi u bioskopima 2022.

"Istinski borac, Čedvik je istrajao sve i snimao za vrijeme i između nebrojenih operacija i hemoterapije", navodi se u saopštenju porodice.