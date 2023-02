Preminuo Džejms Flin

Džejms Flin - koproducent hit filma "Banšiji iz Inišerina" koji je nominovan za devet Oskar kategorija - nažalost je preminuo u svojoj 57. godina dok njegovi prijatelji i kolege odaju počast

"The Irish Times" danas je potvrdio smrt 57-godišnjeg Flina - koji je koproducirao hvaljenu mračnu komediju iz 2022. s Kolinom Farelom i Brendanom Glisonom u glavnim ulogama.

Very sad to hear about the death of leading light of Irish film James Flynn. We had many chats over the years & he was v kind bringing me onto shadow direct on Love Hate & recently Vikings Valhalla. James was smart, ambitious & has done incredible work for the industry. RIP