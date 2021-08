Preminuo Ed Asner

Dobitnik Emi nagrada, glumac Ed Asner, preminuo je u 92. godini.

Televizijska ikona preminula je "mirno" u nedjelju ujutro okružena svojom porodicom, prenose strani mediji, a uzrok smrti nije naveden.

Asner je ušao u istoriju Emi nagrada jer je muškarac koji je sedam puta dobio ovo priznanje i time postao najnagrađivaniji glumac.

Malo mlađa publika Asnera će pamtiti po ulozi u božićnom filmu "Elf", u kom je igrao Djeda Mraza, ali najviše po animaciji "Up!", gdje je davao glas Karlu Fredriksena.

Takođe je dobio CEG-ovu nagradu za životno djelo 2001.

Asner može da se pohvali dugačkim spiskom TV naslova u kojima je učestvovao, a koji uključuje "Studio 60 on the Sunset Strip", "Spider-Man", "Batman: The Animated Series", "The Boondocks", "Joshua and the Battle of Jericho", i "Captain Planet and the Planeteers".

(B92.net)