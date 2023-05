Preminuo Helmut Berger

BEČ - Austrijski glumac Helmut Berger, zvijezda filmova šezdesetih i 70-ih godina prošlog vijeka, preminuo je u četvrtak u 78. godini.

Glumac je preminuo u snu, neposredno prije svog 79. rođendana, prenosi "DW".

Berger je stekao slavu filmovima kao što su "Prokletnici" iz 1969. i "Ludvig II" iz 1972. godine.

Helmut Berger, the Austrian actor best known for his work with Luchino Visconti, has died. He was 78.@derspiegel — https://t.co/nAoftEgula pic.twitter.com/cbJBFRsktZ