Preminuo Luis Gilbert, reditelj filmova o Džejmsu Bondu

Luis Gilbert, reditelj tri filma o britanskom tajnom agentu Džejmsu Bondu, preminuo je u 98. godini, prenosi Independent.

Vijest su potvrdili Gilbertovi producenti Majkl Vilson i Barbara Brokoli.

"Sa velikom žalošću vas obavještavamo da je preminuo naš prijatelj Luis Gilbert", rekli su.

Oni su režisera opisali kao "istinskog džentlmena, koji je dao veliki doprinos britanskoj filmskoj industriji".

Gilbert je režirao filmove "Samo dvaput se živi" iz 1967. godine sa Šonom Konerijem u glavnoj ulozi, "Špijun koji me je volio" iz 1977. u kojem je Bonda tumačio Rodžer Mur i "Operacija svemir" iz 1979. u kojem takođe glumi Mur.

Prije nego što se proslavio filmovima o Bondu, režiser je snimio dva filma o Drugom svjetskom ratu - "Reach For The Sky" i "Sink The Bismarck!".

Gilbert je takođe režirao filmove "Vaspitavanje Rite" i "Alfi", koji su glumcu Majklu Kejnu donijeli veliku popularnost.

Svoj posljednji film, "Before You Go", snimio je 2002. godine.

Luis Gilbert rođen je 1920. godine u Londonu.

Vodio je izuzetno povučen život, ali je 2010. godine objavio autobiografiju pod nazivom "All My Flashbacks".

(b92)