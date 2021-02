Preminuo Mark Vilmor pisac i producent "Simpsonovih"

Pisac i producent popularne animirane serije "Simpsonovi" umro je u 57. godini života nakon komplikacija bolesti izazvane korona virusom.

Pisac i producent popularne animirane serije "Simpsonovi" deset puta bio je nominovan za nagradu Emi.

Ovu informaciju je na društvenoj mreži Twitter potvrdio Vilmorov stariji brat i kolega komičar Lari Vilmor.

"Moj slatki slatki brat, Mark Vilmor, preminuo je sinoć boreći se s COVID-om i drugim stanjima zbog kojih je trpio bol dugi niz godina. Moj brat je bio najljubazniji, najnježniji, najsmješniji, lav i anđeo kojeg sam ikad poznavao. Volim te mali brate", napisao je na Twitteru Lari Vilmor.

My sweet sweet brother, Marc Edward Wilmore, passed away last night while battling COVID and other conditions that have had him in pain for many years. My brother was the kindest, gentlest, funniest, lion of an angel I’ve ever known. I love you little brother. pic.twitter.com/Zhcg1U4Evr