Preminuo Ned Biti, "najzaposleniji glumac Holivuda"

Holivudski glumac Ned Biti umro je u subotu ujutro u 83 godini života, okružen članovima porodice i prijateljima, saopštila je menadžerka za talente grupe “Šelter entertejnment” Debora Miler, preneo je CNN.

Biti je zapažen nakon prve uloge u filmu “Deliverance” iz 1972. Nominovan je za Oskara za najboljeg sporednog glumca u filmu “Network” iz 1976, igrao je Otisa u “Supermenu” 1978, te glumio u bezbroj drugih filmova, televizijskih ostvarenja i pozorišnih predstava.

“Dejli varajeti” nazvao ga je jednom “najzaposlenijim glumcem Holivuda”, prenosi blic.

Rođen je 1937. u Kentakiju, gdje je odrastao pecajući i radeći na farmi.

"Počeo je kao profesionalni izvođač u 10. godini, kad je zaradio džeparac pjevajući u gospel kvartetima i radeći u berbernici", naveli su iz agencije.

Među njegovim filmovima su "All the President's Men" "The Big Easy","Hear My Song", "The Walker", "Charlie Wilson's War" i "Shooter".