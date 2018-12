Preminuo Oskarovac Norman Gimbel

Norman Gimbel, dobitnik Oskara i Gremija, preminuo je u 92. godini, saopštila je njegova porodica, prenosi BBC.

U Gimbelov opus spada i pjesma "Killing me softly", koju je snimila Roberta Flak, Fjudžis i drugi, koja je bila i tema serije Srećni dani.

Napisao je takođe tekst na engleskom za brazilsku bosa nova melodiju, Djevojka iz Ipaneme.

Gimbel je preminuo 19. decembra i svom domu u Montesitu u Kaliforniji, rekao je njegov sin Toni za Holivud reporter.

Rođen je u Bruklinu i počeo svoju karijeru sa muzičkim izdavačima Dejvidom Blumom i Edvinom Morisom.

Najpoznatiji je po svom radu na filmu i televiziji, pišući pjesme za popularne serije.

Gimbel je dugo sarađivao sa kompozitorom Čarlijem Foksom i zajedno su osvojili Gremija za pjesmu "Killing me softly" 1973. godine.

Dobitnik je nagrade Oskar sa kompozitorom Dejvidom Šajrom za pjesmu "It goes like it goes" 1979. godine.