Preminuo Pol Rubens

Pol Rubens, poznati američki glumac, preminuo je u 70. godini, nakon borbe sa teškom bolešću.

Kako prenose svjetski mediji, Rubens, kojeg je svijet poznavao i kao vrsnog komičara, pisca i producenta borio se sa rakom.

Ruben je preminuo u nedjelju.

"Sinoć smo se oprostili od Pola Rubensa, legendarnog američkog glumca, komičara, pisca i producenta čiji je voljeni lik Pi-vi Herman oduševio generacije djece i odraslih svojom pozitivnošću, hirovitošću i vjerom u važnost ljubaznosti", navodi se u saopštenju na njegovom zvaničnom Instagram nalogu.

