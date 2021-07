Preminuo Robert Dauni Stariji

Robert Dauni Stariji, filmski autor klasičnih filmova kao što su "Putney Swope" i "Greaser's Palace", preminuo je u svom domu u Njujorku.

Nova.rs prenosi da je tužnu vijest za Daily Mail potvrdila Robertova supruga.

Dauni Stariji proslavio se ulogama u filmovima "Boogie Nights", "Magnolia" i "To Live and Die in LA".

Robert se posljednjih pet godina života borio protiv Parkinsonove bolesti.

U jednom od intervjua koje je dao povodom borbe njegovog sina, takođe glumca Roberta Daunija juniora, sa opijatima, rekao je: "Život je prelak kada ste zvijezda. Ljudi će gledati da vam sve učine i to bez ikakvih pitanja. Holivud je jedno užasno mjesto".