Preminuo Stiven Hilenburg, tvorac "Sunđer Boba"

LOS ANĐELES - Tvorac animirane serije za djecu "Sunđer Bob Kockalone" Stiven Hilenburg, umro je u 57. godini, saopštila je danas televizijska mreža "Niklodeon".

"Sa velikom tugom smo primili vijest o smrti Stivena Hilenburga, koji je umro nakon borbe sa amiotrofičnom lateralnom sklerozom. On je bio voljeni prijatelj i dugogodišnji kreativni partner svima u 'Niklodeonu'", navodi se u saopštenju.

Hilenburg je prošle godine objavio da boluje od neurodegenaritivne bolesti ALS, poznate i pod nazivom Lu Gerigova bolest.

Sunđer Boba Kockalone, popularni lik među djecom, živi u ananasu na dnu mora sa svojim kućnim ljubimcem, morskim pužem Garijem.

Prva epizoda "Sunđer Boba" prikazana je 1. maja 1999. Godine.

