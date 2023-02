Preminuo glumac (28) koji se proslavio u seriji "The Walking Dead"

Američki glumac Jansen Panetijer preminuo je u Njujorku u 28. godini života. Uzrok smrti mladog glumca još uvijek je nepoznat.

Jansen je brat popularne glumice Hejden Panetijer, koja je od njega pet godina starija, te je kao mlad počeo da se bavi glumom kada je krenuo sestrinim stopama.

Panetijer je 2008. bio nominovan za nagradu mladog umjetnika za svoj rad na filmu "Posljednji dan ljeta".

Hayden Panettiere's brother Jansen Panettiere dies at 28 pic.twitter.com/hXGgwwCAPZ — KULTURE (@kultureglobe) February 21, 2023

Ostvario je značajne uloge u popularnim serijama i filmovima, kao što su "The Walking Dead", "Major Crimes", "Even Stevens", "Blue’s Clues" i "Ice Age: The Meltdown" i "Robots".

U trenutku kada je preminuo, radio je na pet novih projekata.