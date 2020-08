Preminuo glumac Ben Kros

Glumac Ben Kros preminuo je u Beču u sedamdeset drugoj godini nakon kratke bolesti, potvrdila je njegova kćerka na Facebooku, prenosi "The Guardian".

"Slomljenog srca dijelim s vama ijvest da je moj dragi otac preminuo prije nekoliko časova. On je bio bolestan već neko vrijeme, ali se posljednjih nedjelja njegovo zdravstveno stanje pogoršalo", napisala je ona.

Kros, engleski glumac, najpoznatiji po ulozi britanskog olimpijskog sportiste Harolda Abaramsa u filmu "Vatrene kočije", za koju je i dobio Oskara, rođen je u Londonu 1947. godine. Završio je Londonsku kraljevsku akademiju dramskih umjetnosti.

Sad to hear Ben Cross passed away today. Did a great UK tour with him back in the day, followed by a run at the Queens in the West End, in The Caine Mutiny (with @RichardLinford). Very driven actor, very highly-charged. RIP. pic.twitter.com/PPuly2qQet