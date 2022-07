Preminuo glumac Bernard Kribins

Poznati glumac Glumac Bernard Kribins preminuo je u 94. godini, potvrdila je njegova porodica.

Tokom karijere koja je trajala sedam decenija, Kribins je bio narator u dječjem programu The Wombles iz 1970-ih. Pubilka će ga pamtiti po ulozi u televizijskoj seriji Doktor Hu (Doctor Who). Takođe je igrao pratioca dr Hua Toma Šembela u filmu Dalekova invazija na Zemlji 2150 iz 1966. godine, a 41 godinu kasnije u vratio se i u istoimenu seriju. Igrao je Vilfreda Mota, u serijalu u Doktoru Hu od 2007. do 2010. godine.