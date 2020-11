Britanski glumački veteran Džefri Palmer preminuo je je u 93. godini.

Palmer je bio zapažen po ulogama u filmovima "The Fall And Rise Of Reginald Perrin", "As Time Goes By", i "Butterflies".

Njegovi uspešniji nastupi uključuju i naslove poput "Fawlty Towers", "Dr Who" i "Tomorrow Never Dies", filma o Džejmsu Bondu.