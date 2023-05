Preminuo glumac Džon Bizli

Poznati holivudski glumac Džon Bizli preminuo je u 79. godini.

U Facebook objavi u utorak, sin zvijezde, Majk objavio je da je Bizli preminuo.

"Čovječe... znaš da je ovo dio života... ali to ga ne čini lakšim. Danas sam izgubio najboljeg prijatelja. Kažu da nikada ne bi trebao upoznati svoje heroje jer oni ne ispadnu onakvi kakvima si mislio da jesu. To je tako pogrešno. Moj heroj je bio moj otac."

Zaključio je:

"Hvala ti na svemu. Nadam se da sam te učinio ponosnim. Volim te."

#Breaking: Omaha actor John Beasley died Tuesday at the age of 79. "They say you shouldn't ever meet your heroes because they don't turn out to be who you thought they were. That is so wrong. My hero was my father. Thank you for everything." https://t.co/TEtCXWqA1I pic.twitter.com/Y2HmF93NnC