Preminuo glumac Džon Mahoni, najpoznatiji po seriji "Frasier"

Glumac Džon Mahoni koji je najpoznatiji po ulozi Martina Cranea u američkom sitcomu "Frasier" preminuo je u nedjelju u 77. godini.

Mahoni je imao uspješnu karijeru u pozorištu, glumio u mnogim filmovima i TV serijama. Osvojio je i nagradu Tony.

Ipak, najviše će biti upamćen po ulozi nepretencioznog oca Fraisera i Nilesa Cranea u hit komediji koja je emitovana u 11 sezona od 1993. do 2004. godine.

Osvojio je SAG nagradu 2000. godine za ovu ulogu i nominovan je za dva Emmyja i dva Zlatna globusa.

Mahonei je rođen u Blekpulu u Engleskoj gdje je njegova trudna majka evakuisana kako bi izbjegla nacističko bombardovanje. Preselio se u SAD kao mladić, služio vojsku tri godine i zbog toga je izgubio britanski akcent. Profesionalni glumac postao je u 40-im godinama, nakon što su ga Džon Malkovič i Geri Sinise pozvali da im se pridruži u pozorištu Steppenwolf Theatre Company.

Bio je član ovog teatra 39 godina i postao je poznati dio pozorišne scene Čikaga. Upravo je teatar objavio kako je Mahoni preminuo od komplikacija nastalih zbog bolesti raka.

"John je bio voljeni član Steppwolf porodice koji je bio poznat po svojoj neobičnoj ljubaznosti, velikodušnosti duha i brzom osmijehu", navodi se u saopćenju.

Posuđivao je glas u animiranim filmovima poput "Atlantis: The Lost Empire", "The Iron Giant" i "Antz".

The great John Mahoney passed away today at age 77. I've not known a kinder man nor more brilliant actor. We were all blessed to have spent 11 glorious years together. pic.twitter.com/hn3SZwuEy4