Preminuo glumac Rodžer Mosli

Glumac Rodžer E. Mosli, najpoznatiji po ulozi pilota Teodora TC-ja Kalvina u seriji "Magnum", preminuo je u nedelju.

Imao je 83 godine, a vijest o smrti potvrdila je njegova ćerka.

Mosli je umro okružen porodicom nakon što je prošle nedjelje povrijeđen u saobraćajnoj nesreći u kojoj je ostao paralisan i u kritičnom stanju.

"Nikada ne bismo mogli da oplakujemo ​​tako nevjerovatnog čovjeka. On bi mrzio da bilo ko plače zbog njega. Vrijeme je da proslavimo nasljeđe koje nam je svima ostavio. Volim te, tata. I ti si volio mene. Teška srca govorim o ovome, ali sam jaka. Brinuću se za mamu, tvoju ljubav koju si volio gotovo 60 godina. Dobro si me odgajio i ona je u dobrim rukama. Budi miran", poručila je Moslijeva ćerka u oproštajnoj poruci na Fejsbuku.

Mosli je glumio u više od 150 epizoda serije "Magnum", s Tomom Selekom. Igrao je i u "Sanford and Son", "Love Boat", "Kojak", "The Rockford Files", "Starsky and Hutch" i desetinama drugih TV serija.