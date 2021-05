Preminuo glumac Semjuel I. Rajt, kraba iz "Male sirene"

Glumac i muzičar Semjuel I. Rajt, poznat po kultnoj ulozi krabe Sebastijana u Diznijevom filmu "Mala sirena", preminuo je u 74. godini.

Kćerka Semjuela I. Rajta, Di, potvrdila je za Holivud reporter da je njen otac mirno preminuo u svom domu poslije borbe sa rakom prostate.

Jedno do prvih Rajtovih pojavljivanja na sceni Brodveja bilo je u predstavi "Isus Hrist superstar" početkom sedamdesetih.

U tridesetogodišnjoj filmskoj karijeri ostao je upamćen po ulozi simpatične krabe Sebastijana u sva tri Diznijeva filma "Mala sirena" od 1989. do 2008. godine, a njegovo nezaboravno izvođenje poznate pjesme "Pod morem" doprinijelo je da ova numera dobije Oskara za najbolju originalnu pjesmu 1990. godine.

Rajt je 1991. godine u intervjuu za "Los Anđeles tajms" otkrio da u svom domu u Njujorku ima kolekciju malih crvenih rakova, koju je opisao kao toliko lijepu "da mislite da živite u Diznijevom crtanom filmu".

"Svaki put kada prođem pored nekog od njih osvrnem se i kažem, 'hvala ti za ovu kuću, za školovanje moje djece i činjenicu da više ne moramo da jedemo kačamak sa sirom'", dodao je Rajt u pomenutom intervjuu.

Osim krabe Sebastijana, Semjuel I. Rajt je igrao ulogu Mufase u originalnoj postavci "Kralja lavova" na Brodveju krajem devedesetih.

"Možda pamtite njegov prelijepi glas kao Sebastijana u Maloj sireni, ali on je bio naša Mufasa u Kralju lavova. I kakav je to kralj bio", podijelila je društvenim mrežama glumica Toni Hiter Hedli.

Među ostalim ulogama, izdvaja se i uloga džez zvezde Dizija Gilespija u filmu "Ptica" Klinta Istvuda.

Vijest o njegovoj smrti objavljena je i na stranici na Facebooku njujorške opštine Montgomeri, u kojoj je Rajt živio, u kojoj mu je odata iskrena počast riječima da je "volio da zabavlja, da nasmije ljude i da voli".

