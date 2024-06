Preminuo glumac iz kultnog filma "Umri muški"

​Američki glumac Tom Bauer preminuo je u 86. godini.

Kako javljaju svjetski mediji, poznati glumac preminuo je prošle sedmice u svom domu u Los Anđelesu. Uzrok smrti za sada nije poznat.

Bauera Srbi pamte najprije po ulozi u filmu "Umri muški 2" gdje je glumio domara Marvina, koji živi u podrumu međunarodnog aerodroma Vašington Dales, piše "Hollywood reporter#.

Glumio je i dr Kertisa Vilarda u "Voltonovima", kao i u filmu "Sjenke", rediteljskom debiju Džona Kasavetesa i drugim.

Tom Bower, the actor who portrayed Dr. Curtis Willard on The Waltons and the janitor, Marvin, who helps John McClane foil the terrorists at the airport in Die Hard 2, has died. He was 86. pic.twitter.com/zJzOQ7Iao4