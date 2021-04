Preminuo glumac iz serije Černobilj

Glumac Pol Riter, koji je glumio u popularnoj mini-seriji Černobilj i filmovima o Hariju Poteru te Džejmsu Bondu, umro je u 55. godini od tumora na mozgu.

"S velikom tugom možemo potvrditi da je Pol Riter preminuo sinoć", rekao je njegov agent za The Guardian.

"Umro je mirno kod kuće uz suprugu Poli i sinove Franka i Noa", dodao je.

Riter je u seriji Černobilh utjelovio Anatolija Djatlova.

U ulozi Eldreda Vorpla pojavio se u filmu Harry Potter and the Half-Blood Prince te je glumio i vladinog savjetnika Geja Hainesa u filmu o Džejms Bondu Quantum of Solace.

Riter je bio poznat i kao scenski glumac, a nominovan je za nagradu Olivier 2006. i nagradu Toni.

U svojoj rodnoj Britaniji glumac rođen u Kentu bio je najpoznatiji po TV emisiji Friday Night Dinner.

"Pol je bio izuzetno nadaren glumac koji je odigrao brojne uloge na pozornici i ekranu. Bio je vrlo inteligentan, drag i zabavan. Jako će nam nedostajati", poručio je njegov agent.

