Preminuo glumac koji je glumio Tinkija Vinkija

Glumac Sajmon Šelton Barns, najpoznatiji po ulozi Tinki Vinkija u Teletabisima, preminuo je u 51. godini.

Otac troje djece iz Bedfordšira umro je samo četiri dana prije 52. rođendana.

Barnsov sin Henri potvrdio je smrt oca preko Facebooka uz dirljivu poruku.

"Izgubio sam svog voljenog oca. On je bio najljubazniji i najplemenitiji čovjek kog sam poznavao. Volim ga više od svega. Uvijek sam se kao dijete stidio što je on plesač i glumac, ali danas ne mogu biti ponosniji. Sad je na boljem mjestu i znam da ne bi želio da budem tužan. Zbog toga ću živjeti svoj život onako kako bi on to volio", napisao je Henri.

Barnsova porodica pozvala je sve prijatelje da na sahrani nose vesele boje u sjećanje na glumca.

Podsjećamo, Barns se proslavio ulogom Tinki Vinkija na BBC televiziji. U početku mu se nije sviđalo da bude dio Teletabisa, ali poslije je pričao kako ga likovi iz poznate dječije emisije podsjećaju na Bitlse. Barns je u životu bio odličan baletan, koreograf i glumac. Bio je oženjen glumicom Emom Robins.

