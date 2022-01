Preminuo holivudski glumac iz filma "Bitka na Neretvi"

Čuveni holivudski glumac Hardi Kriger preminuo je u 93. godini.

Njegova agencija je potvrdila tu vijest u saopštenju, rekavši: "Njegova toplina srca, radost življenja i njegov nepokolebljivi osećaj za pravdu učinili su ga nezaboravnim."

Takođe su izrazili saučešće njegovoj supruzi Aniti.

Kako prenose lokalni mediji, preminuo je u svojoj kući u Kaliforniji u četvrtak.

Kriger, njemački glumac je publici u Srbiji poznat i po ulozi u filmu "Bitka na Neretvi".

Glumio je brojnim evropskim i američkim filmovima kao što je "Let feniksa" iz 1965. i njemačka verzija filma "The Moon is Blue".

Glumio je i u filmu "Nedostižni most" Ričarda Atenboroa i "Divlje guske" (1978) sa Ričardom Bartonom.

Njegova kćerka Kristina Kriger i sin Hardi Kriger mlađi su takođe glumci.

