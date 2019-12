Preminuo jedan od omiljenih glumaca iz "Zvjezdanih staza"

Glumac Rene Oberženoa, koji je najpoznatiji po ulozi Odoa u seriji "Star Trek - Deep Space 9", umro je u nedjelju u 79. godini.

Uzrok smrti je bio metastaza raka pluća, kako je njegov sin izjavio nakon tragedije.

Oberženoa je bio poznat i po serijama "Benson" i "Boston Legal", a karijeru je ostvario na Brodveju, i sedamdesetih u seriji MASH.

Rođen je u Njujorku 1940. godine, Rene je osvojio mnoge pozorišne nagrade, od kojih je najveća "Toni", za ulogu u predstavi "Coco".

This is a terrible loss. Star Trek fans knew him as Odo from Deep Space Nine. We knew him as René. He was a wonderful, caring, and intelligent man. He shall be missed. When I look out to the stars, I shall think of you, friend. https://t.co/IE2gtivRcg