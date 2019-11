Preminuo poznati glumac iz "Zvjezdanih staza"

Glumac Majkl Dž. Polard, najpoznatiji po svojoj ulozi u filmu "Boni i Klajd", preminuo je u 80. godini.

Polard je postao slavan po svojoj ulozi u pomenutom klasiku iz 1967. godine, u kome je igrao C.W. Mosa, ali i po rolama koju je tumačio u "Izgubljeni u svemiru" i "Zvjezdane staze".

On je navodno umro u srijedu zbog smetnji koje je imao na srcu u "Ronald Regan UCLA" medicinskom centru.

Kada mu je bilo 20 godina, u Njujorku je pohađao časove glume kada se kursu pridružila niko drugi do prelijepa Merilin Monro. Ona je tada već imala manje uloge u filmu, ali željela je da poradi na svom umijeću. Sudeći po Čarlsu Kasilju, biografu Merilin Monro, Polard je jedini imao dovoljno hrabrosti da je pita da zajedno odrade jednu scenu. Recitovali su odlomak iz novele "Doručak kod Tifanija".

Polardov talenat za improvizaciju zapao je za oko Vorenu Bitiju, koji je sa Polardom već radio na stikomu "The Many Loves of Dobie Gillis". Nekoliko godina kasnije Biti je iskoristio svoju uticaj velike filmske zvijezde da Polardu nabaci ulogu u filmu "Boni i Klajd". Tu je izgovorio jednu od najpoznatijih filmskih rečenica: "Oni su mladi. Oni su zaljubljeni. Oni ubijaju ljude".

Ova uloga donijela mu je nominaciju za Oskara za najbolju sporednu mušku ulogu, zajedno sa još 9 nominacija koje je film dobio.

(Telegraf.rs)