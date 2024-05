Preminuo poznati holivudski režiser

​Morgan Spurlok, redatelj dokumentarnih filmova koji je režirao i glumio u "Super Size Me" koji je nominovan za Oskara, preminuo je u 53. godini.

Spurlok, koji je dospio na naslovnice s "Super Size Me" nakon što je 30 dana zaredom jeo samo McDonald's hranu za eksperiment na ekranu 2004., preminuo je u četvrtak u Njujorku od komplikacija raka, navodi se u saopštenju koje je u petak objavila njegova porodica.

Morgan Spurlock, the documentary filmmaker behind Super Size Me and many more, has died aged 53. pic.twitter.com/d7S9mR7zxU