Preminuo producent "Kuma 2" i stari Kopolin saradnik

​Fred Rus, Oskarom nagrađeni producent "Kuma 2" koji je pomogao pokrenuti karijere brojnih superzvijezda od Džeka Nikolsona do Toma Kruza, preminuo je u 89. godini.

Umro je u svojoj kući na Beverli Hilsu u Kaliforniji u subotu, rekao je predstavnik u utorak, samo nekoliko dana nakon premijere njegovog najnovijeg filma "Megalopolis" s Frensisom Fordom Kopolom na Filmskom festivalu u Kanu.

"On je bio odlučan u namjeri da se nikada ne povuče iz filmskog biznisa i da nastavi sa svojim poslom", rekao je njegov sin Aleksander "Sendi" Rus u izjavi.

RIP Fred Roos (89). American film producer (The Godfather Part II, Apocalypse Now, The Outsiders), Oscar winner (1974). pic.twitter.com/ikXQCHfRD5