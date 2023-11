Preminuo slavni britanski glumac

​Slavni britanski glumac Din Saliven preminuo je u 68. godini, potvrdila je njegova porodica.

Saliven je bio najpoznatiji po ulozi Džimja Korkhila u sapunici "Brookside" između 1986. i 2003. godine.

Glumcu je 2018. godine dijagnostifikovan rak prostate.

U saopštenju je Salivenova porodica rekla da s "dubokom tugom" javlja da je glumac "preminuo u miru nakon kratke bolesti".

"Din je najviše zapamćen kao član ekipe s najdužim stažem u revolucionarnoj seriji 'Brookside' Kanala 4, u ulozi Džimija Korkhila, čime je Din postao britanska ikona sapunice. Milioni ga pamti kao Džimija, porodici i prijateljima bio je Dino."

"Dinova porodica želi zahvaliti bolnici Arou Park na njihovoj nepokolebljivoj i dosljednoj podršci. Tražimo od vas da poštujete njihovu privatnost u vrijeme njihove tuge."

Godine 2003. Saliven je osvojio "British Soap Award" za izvanredna postignuća za svoju ulogu u "Brooksideu", prenosi "BBC".

