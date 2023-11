Preminuo slavni glumac

Glumac Tajler Kristofer preminuo je u 50. godini, piše "DailyMail". Najpoznatiji je po ulogama u "General Hospital" i "Days of Our Lives", koje su mu donijele pet nominacija za nagradu "Daytime Emmy".

"S velikom tugom objavljumemo vijest da je umro Tajler Kristofer. Preminuo je jutros nakon srčanog udara u svom stanu u San Dijegu", napisala je Pola Smit, supruga glumčevog kolege Morisa Benarda koji je glumio sa njim u "General Hospital".

Tužnu vijest objavio je i Moris Benard na Instagramu, ističući da je Tajler obasjavao ekran u svakoj sceni koju je izvodio i uživao donoseći radost svojim vjernim obožavaocima.

BREAKING: General Hospital star, Tyler Christopher, has died at the age of 50. pic.twitter.com/gPXPZAfh6X — Ian Jaeger (@IanJaeger29) October 31, 2023

"Bio je draga duša i divan prijatelj svima koji su ga poznavali", poručio je glumac i naglasio da je Tajler Kristofer bio zagovornik borbe za mentalno zdravlje i borbu protiv zavisnosti. Borio se sa bipolarnom depresijom i alkoholizmom. Više smo nego shrvani gubitkom našeg dragog prijatelja i molimo se za njegovu djecu i oca", napisao je.

Kristofer Tajler glumio je 1996. do 2016. Nikolasa Kasedina u "General Hospital", dok je do 2018. do 2019. bio član glumačke ekipe "Days of Our Lives".

Od 2002. do 2004. bio je oženjen glumicom i producentkinjom Evom Longorijom Baston.

Glumac Tajler Kristofer bio je od 2008 . do 2021. oženjen bivšom ESPN reporterkom Brijen Pedigo sa kojom je dobio dvoje djece.

