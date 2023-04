Preminuo slavni japanski zoolog i režiser, Masanori Hata

TOKIO - Japanski zoolog i režiseru Masanori Hata, kojem je povezivanje ljudi sa životinjama bila svrha života, preminuo je u 87. godini.

"Mutsugoro", kako su ga rado zvali, bio je poznat po režiji "Avantura Mila i Otisa", klasika iz 80-ih o nevjerovatnom prijateljstvu između mačića i mopsa.

Kod kuće u Japanu, takođe je služio kao svojevrsno proročište za TV publiku koja je željela bolje razumjeti svoje ljubimce.

Navodno je preminuo od srčanog udara.

Velik dio života proveo je na ranču u Hokaidu, ostrvu u sjevernom Japanu, koji je dijelio sa svojom ženom, smeđim medvjedima, konjima i psima raznih pasmina i veličina.

Imanje koje je često nazivao "životinjskim carstvom" nazvano je po njemu - "Mutsugoro" na japanskom znači "muljevita riba". Ranč je takođe bio mjesto radnje "Avanture Mila i Otisa". Objavljen 1986. godine, film još uvijek vole djeca iz te decenije.

Koneko Monogatari / The Adventures of Chatran (Masanori Hata, 1986) pic.twitter.com/aXWULTT2E5 — Koniec Filmoclub Secreto (@filmoclub) August 3, 2019

Hokaido je očito bio ponosan na njega s obzirom na to da se pojavio na turističkoj veb stranici prefekture. Njihov profil kaže da su oči gospodina Hate "sjale mudrošću i dobrotom".

"Moja vizija je biti među hiljadu konja u galopu, s djecom koja jašu. Oni mogu komunicirati s ljudima bez riječi", citiran je Hata.

Godinama - čak i tokom pandemije - gospodin Hata vlasnicima kućnih ljubimaca davao je praktične savjete na svom YouTube kanalu; njegov Instagram račun bio je ispunjen fotografijama njegovih susreta s velikim i malim životinjama, koji su trajali decenijama.

Snimajući stvarne životinje kao što je to učinio u "Avanturama Mila i Otisa", gospodin Hata "ovom dječjem filmu daje dirljivost koja zadire mnogo dublje nego slična priča s animiranim likovima", prema sjajnoj recenziji iz 1989. u "The New York Times" magazinu.

List je takođe pohvalio "gotovo halucinantnu ljepotu" prirode u filmu, gdje mops Otis trči za mačkom Milom kroz nepregledna polja i burne rijeke, prenosi "BBC".