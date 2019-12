"Priča o braku", drama koja će vas oduševiti

Noa Baumbah (Noah Baumach), pisac i reditelj, svoju slavu je stekao, između ostalog, filmom "Lignja i kit" (The Squid and the Whale), autobiografskim djelom koje govori o porodici u nestajanju ispričanom iz pozicije djeteta.

"Priča o braku" (Marriage Story), njegov posljednji film, nudi sličan scenario samo iz kontre, jer je ona ovdje ispričana iz pozicije roditelja koje igraju Adam Drajver (Adam Driver) i Skarlet Johanson (Scarlett Johansson).

Iako na prvi pogled slični, jer se bave istom temom, postoji velika razlika između ova dva filma, a ona se prije svega ogleda u vremenu i distanci koju je Baumbah napravio ovih posljednjih petnaest godina i u putu koji je za to vrijeme prešao. Taj put je, čini mi se, ključ jer je "Priča o braku" Baumbahov najbolji film dosada.

Sama radnja, gdje bi čin njenog prepričavanja možda čak bio besmislen, nije revolucionarna niti nešto što dosad već nismo vidjeli bezbroj puta međutim, način na koji je ona ispričana je ono što je napravilo razliku. "Eni Hol" (Annie Hall), "Kramer protiv Kramera" (Kramer vs. Kramer), "Velika iluzija" (La Grande Illusion) su filmovi koji nam padaju na pamet kada pomislimo na "Priču o braku". Prvi, jer posuđujući određene Alenove (Woody Allen) metode, pravi film koji konstantno skače naprijed - nazad, iz prošlosti u sadašnjost i obrnuto, nastojeći da nam da jasan kontekst događaja koje pratimo, ali i njegovih likova. Drugi, jer je očigledna referenca i film koji je obilježio jedno vrijeme postajući simbolom za dramu koja se bavi ovom tematikom. Treći, manje očigledan, ali izdvojen kao Baumbahova glavna inspiracija, je tu kako bi ispričao jednu drugačiju verziju "rata", ovdje vođenog na mikronivou između dvoje ljudi koji su nakon ljubavi ostali vezani djetetom. Ipak, njegov najveći adut, pored Drajvera i Johansonove, i njegova posebnost najlakše se pronalaze u izvanrednom balansu uspostavljenom između emotivne, teške drame i, sasvim neočekivano, komedije.

Ocjena: 5/5