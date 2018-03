Priča o rasizmu najbolji dokumentarac svih vremena

Kritičari koji ocjenjuju filmove na sajtu "Rotten Tomatoes" napravili su listu najboljih dokumentaraca svih vremena.

Prvo mjesto zauzeo je film "I Am Not Your Negro" iz 2017, s ocjenom kritičara 98 odsto i ocjenom publike 84 odsto. Režiju za ovo ostvarenje potpisuje Raul Pek, dok je u ulozi naratora slavni holivudski glumac Samjuel L. Džekson. Film istražuje istoriju rasizma u SAD i prati živote legendarnih boraca za ljudska prava Medgara Eversa, Malkoma Iksa i Martina Lutera Kinga.

Bio je nominovan za nagradu "Oscar", koju dodjeljuje Američka filmska akademija, a takođe je nagrađen britanskom BAFTA nagradom za najbolji dokumentarni film.

Na drugom mjestu najboljih dokumentarnih filmova nalazi se ostvarenje "Man on Wire". Film govori o organizovanju ilegalne akcije prelaska na žici između dva tornja Svjetskog trgovačkog centra u Njujorku 1974. godine, koju je organizovao Filip Peti s nekoliko poznanika i prijatelja iz Francuske, Australije i SAD.

Akcija je pripremana šest godina i film pokazuje početke akcije, kao i snimke prelaska između dva tornja katedrale Notre Dame de Paris u Parizu, kao i dramaturški prikazane ideje pripremanja akcije i originalne snimke prelaska i hapšenja Petija od strane američke policije nakon 45 minuta na žici debeloj jedan inč, na visini od 417 metara. Taj događaj pojedini ljudi smatraju umjetničkim zločinom vijeka. Film je dobio "Oscara" za najbolji dokumentarac 2008. godine.

Na trećem mjestu najboljih dokumentarnih filmova po ocjeni kritičara sajta "Rotten Tomatoes" je ostvarenje "Life Itself". U pitanju je američki dokumentarni film koji prati život filmskog kritičara Rodžera Eberta. Ostvarenje je režirao Stiv Džejms, a scenario je pisan po ličnim memoarima samog Rodžera Eberta. Ostvarenje je dobilo nagradu na Filmskom festivalu u Kanu, kao i "Emmy" za najbolji dokumentarni film.

Slijedi ga ostvarenje "20 Feet From Stardom". Ovaj film je svoju tematiku posvetio pratećim vokalima koji žive tačno u sjenci reflektora. Glasovi koji prate neke od najpoznatijih svjetskih zvijezda žive u potpunoj anonimnosti, a ovo je priča o njihovim životima.

Režiju za ovo ostvarenje potpisuje Morgan Nevil, dok je za produkciju bio zadužen Gil Frisner. U martu 2014. godine film je osvojio nagradu "Oscar" za najbolje dokumentarno ostvarenje.

Na petom mjestu najboljih dokumentarnih filmova nalazi se ostvarenje "The Last Waltz". Film prati posljednji koncert muzičke grupe "The Band". Neki od najpoznatijih zvukova našeg doba snimljeni su za buduće naraštaje u ovom značajnom ostvarenju Martina Skorsezea. Legendarna rok grupa "Band" predstavljena je na njihovom koncertu za Dan zahvalnosti 1976. U filmu se pojavljuju i zvijezde Erik Klepton, Ringo Star, Nil Jang, Van Morison, Joni Mičel i Bob Dilan.

Na listi najboljih nalazi se i ostvarenje "Weiner" snimljeno 2016. godine, koje za tematiku ima istraživanje kampanje Entonija Vajnera, koji se kandidovao za gradonačelnika Njujorka i današnjeg političkog stanja u tom gradu.

Ostvarenje "Taxi to the Dark Side", koje je snimljeno 2007. godine, takođe je na listi najboljih. U ovom filmu novinar Aleks Gibni otkriva zastrašujuće detalje o mučenjima i ispitivanjima ljudi od strane SAD tokom rata u Avganistanu.