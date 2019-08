Prikazali stvarne probleme sa kojima se ljudi u getu susreću

SARAJEVO - U fokusu četvrtog dana 25. Sarajevo film festivala ekipa filma "Jadnici" je svoj rad predstavila publici u sklopu programa "Kafa sa...". Na najpoznatijoj SFF kafi prisustvovali su režiser Ladj Ly te glumci Damien Bonnard, Alexis Mannenti, Djibril Zonga i Steven Tientcheu.

Film "Jadnici" prikazan je u nedjelju naveče u sklopu Open Air programa u Ljetnom kinu Raiffeisen, te je režiser Ladj Ly ovom prilikom izrazio oduševljenje nakon projekcije na kojoj se tražila stolica više. Film prati situaciju u jednom francuskom predgrađu.

Stefano se nedavno pridružio policijskoj jedinici za borbu protiv kriminala u pariskom predgrađu Montfermeil, u koje je Viktor Igo smjestio radnju svog slavnog romana "Jadnici".

Zajedno s novim kolegama i iskusnim članovima jedinice - Krisom i Gvadom - Stefano ubrzo otkriva da među lokalnim bandama vlada velika napetost. Kada tokom pokušaja hapšenja osumnjičenika njih trojica bivaju prevladana, čitavu situaciju snima kamera drona, prijeteći da javno razotkrije realnu sliku svakodnevnog života.

"Želio sam da prikažem situaciju kakva ona zaista jeste. Stvarne probleme sa kojima se ljudi u getu i predgrađu susreću, a ne ono što mediji plasiraju", ispričao je Ly i dodao kako su njegova specijalnost dokumentarni filmovi, te da je godinama snimao nerede i proteste po Francuskoj.

Ly više od 20 godina pokušava skrenuti pažnju javnosti na uslove života u područjima kao što je Montfermeil budući da je prvobitno snimao svoje naselje dokumentujući upravo odnos između bandi i policije kada je imao jasne dokaze o načinu ophođenja policije.

"Svi ti kratki dokumentarci koje sam snimao i postavljao na internet imali su dosta odjeka. Jer su prikazivali stvarnost. U tom smjeru je nastao i film 'Jadnici'", rekao je on. Režiser je prvobitno snimio dokumentarac, a potom i kratki film, ali sve to je, ističe, bila priprema da snimi igrani film u kojem je pokušao prikazati dozu autentičnosti snimajući na mjestima gdje se radnja zaista i odvijala.

Naziv filma isti je kao i naziv romana francuskog pisca Vikora Igoa koji se smatra najpoznatijim romanom 19. vijeka. Radnja tog romana odvija se u radničkom predgrađu Montfermeil, gdje je režiser filma odrastao, zbog čega se i odlučio izabrati ovaj naziv za film.

U okviru takmičarskog programa SFF-a juče je prikazan i film "Take Me Somewhere Nice"/"Vodi me na neko lijepo mjesto" rediteljke Ene Sendijarević, koji u fokusu ima propitivanje pojma identiteta. Riječ je o regionalnoj premijeri tog holandskog i bh. filma, u kojem su uloge ostvarili Sara Luna Zorić, Lazar Dragojević, Ernad Prnjavorac, Sanja Burić, Jasna Đuričić, Mario Knezović i Emir Hadžihafizbegović.

U nedjelju naveče crvenim tepihom SFF-a su prošetali i ekipa filma "Sarajevo Mon Amour" reditelja Dušana Kasalice, predvođena Muhamedom Hadžovićem i Mirjanom Karanović, kao i ekipa filma "Bog postoji, njeno ime je Petrunija", Vanesa Glođo i Anila Gajević.

Izabel Iper "Počasno srce Sarajeva"

"Počasno srce Sarajeva" treće večeri Sarajevo film festivala dodijeljeno je legendarnoj francuskoj glumici Izabel Iper u Narodnom pozorištu. Nagrada, koju je glumici uručio direktor festivala Mirsad Purivatra, priznanje je za izuzetan doprinos filmskoj umjetnosti.

"Sarajevo, mon amour", rekla je glumica.

Za glavni grad BiH kao i sam festival imala je samo riječi hvale te je istakla kako je ovo sada već jedan kosmopolitski grad.

"Veoma sam dirnuta, ponosna i počastvovana što sam u Sarajevu. Zahvaljujem Mirsadu Purivatri, jer je on na neki način srce ovog festivala", istakla je ona.

Iperova je legendarna filmska i pozorišna glumica. Dobitnica je brojnih prestižnih nagrada. Pored preuzimanja "Počasnog srca Sarajeva2 Iperova je u nedjelju u popodnevnim časovima održala masterclass. Sala u kinu "Meeting Point" bila je premala da primi sve one koji su željeli slušati njeno predavanje.

"U svaki svoj lik se uživim, koristim um, ali naravno i tijelo, potpuno se predam karakteru koji igram. Uvijek sebi kažem da ne smijem uključivati emocije za uloge koje igram, ali ne pridržavam se uvijek toga", rekla je Iperova tokom predavanja.

Svjetska premijera "Otvorenih vrata"

Publika i novinari Sarajevo film festivala su juče u Narodnom pozorištu imali priliku da prisustvuju svjetskoj premijeri filma "Otvorena vrata", prvenca mladog albanskog redatelja Florenca Papasa.

Radnja filma se vrti oko Rudine i njene neudate, trudne sestre Elme, koje kreću na dugo putovanje u rodno selo u Albaniji, u posjetu svom strogom i konzervativnom ocu. Dok se autom probijaju planinskim putevima, smišljaju plan kako da ocu saopšte vijest.

"Ideja za film nastala je još prije pet godina, kada sam se baš kao u filmu vozio autom i sa strane ceste vidio dvije mlade žene, od kojih je jedna bila trudna. U tom momentu u glavi mi se krenula razvijati priča koja je danas prerasla u film", rekao je Papas. On je dodao da je tokom pisanja scenarija sve vrijeme imao u glavi lik glumice Luli Bitri te da je tako razvijao lik Rudine.

"Florenc i ja se nismo poznavali, čak mi je poslao i poruku na Facebooku na koju ja nisam odgovorila. Tek kasnije su mi ljudi rekli da mladi redatelj zasniva svoj glavni lik imajući mene u vidu. Kada smo se upoznali, pročitala sam scenario i dopao mi se", ispričala je glumica Luli Bitri, koja tumači lik Rudine, majke, odgovorne žene, starije sestre prepune obaveza i zatrpane odlukama.