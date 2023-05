Priznanje za istaknutog autora: Počasno Srce Sarajeva Marku Kaznsu

SARAJEVO - Kao priznanje za izuzetan doprinos filmskoj umjetnosti, reditelju i piscu Marku Kaznsu biće uručeno Počasno Srce Sarajeva 29. Sarajevo film festivala (SFF), koji će biti održan od 11. do 18. avgusta.

Kako su saopštili iz SFF-a, ovo neće biti njegov prvi susret sa gradom: njegov prvi dolazak u Sarajevo bio je za vrijeme rata devedesetih godina prošlog vijeka.

Zajedno s predstavnicima Međunarodnog filmskog festivala Edinburg, rečeno je dalje, posjetio je kino Obala Art Centar, gdje su u znak podrške građanima Sarajeva u opkoljenom gradu prikazivali filmove.

"Donijeti filmove s Međunarodnog filmskog festivala u Edinburgu u Sarajevo tokom njegove opsade pokazalo mi je zašto su filmovi važni. Većina onoga što sam od tada uradio bilo je pod uticajem tih strašnih, inspirativnih sedmica 1994. godine. Povratak u Sarajevo, prvi put nakon 29 godina, u meni će probuditi bujicu emocija. Počasno Srce Sarajeva u mom će domu imati počasno mjesto i podsjećati me na potrebu da rizikujem, da djelujem u solidarnosti. Još mogu učiti od mladića koji sam nekad bio, a još više od pionira u Sarajevu koji su shvatili da filmovi nisu samo zabava, nego ključni dio naših života. Tako sam zahvalan", rekao je Kazns.

Kazns je škotsko-irski reditelj. Njegove teme su inspirativna moć kinematografije, gradova, šetnja, djetinjstvo, arhiva i obnova.

Na početku svoje karijere snimao je TV dokumentarce o djetinjstvu, neonacizmu i Mihailu Gorbačovu. Njegova prva knjiga bila je "Imagining Reality: The Faber Book of Documentary" (koju je "Times Literary Supplement" nazvao neophodnom). Kaznsov prvi dugometražni dokumentarac "The First Movie", koji govori o djeci u Iračkom Kurdistanu, osvojio je nagradu "Prix Italia".

"London Times" je njegovu sljedeću knjigu "The Story of Film" nazvao "daleko najboljom knjigom o kinematografiji koju smo pročitali".

Ostvarenje "The Story Of Film: Odyssey" u trajanju od 930 minuta prikazano je na nekim od najpoznatijih međunarodnih filmskih festivala i u kinima širom svijeta. Uz to što je Majkl Mur filmu dodijelio nagradu "Stanley Kubrick", bio je nominovan za BAFTA nagradu u Škotskoj i mnoge druge. Deceniju kasnije režirao je nastavak filma "The Story Of Film: A New Generation".