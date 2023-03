Procurila cifra koju je Robert Dauni Džunior zaradio od Ajron Mena

​Premda je na sceni prisutan još od 80-ih godina prošlog vijeka, Robert Dauni Džunior dospio je među najplaćenije glumce tek nakon prvog filma o Ajron Menu.

Upravo mu je uloga tog Marvelovog superjunaka donijela suludu globalnu popularnost, a samim tim i zaradu.

Kada se pobroje svi honorari i ostali prihodi koje je dobio glumeći Ajron Mena, dolazi se do vrtoglave cifre od čak 435 miliona dolara.

Nekada problematični glumac, koji se dugo borio s zavisnošću od droge i alkohola, i koji je zbog svega završio na 180 dana u zatvoru, doživio je renesansu ulogom u Ajron Menu još 2008. godine.

Iako mu je prvi nastavak donio samo 2.5 miliona dolara zarade, u sljedećim godinama, Dauni Džunior je itekako profitirao glumeći Tonija Starka. Osim što je glumio svima omiljenog superjunaka, Dauni Džunior je dobio uloge i u još nekim holivudskim blokbasterima poput Šerloka Holmsa.

Međutim, u potpunosti se posvetio snimanju Marvelovih franšiza, pa je tako za prvi nastavak Avengersa dobio 50 miliona dolara i još procenat od 1.5 milijardi dolara koliko je film zaradio u bioskopima. To ga je učinilo najplaćenijim glumcem u 2013. godini. No, to je bio tek početak. U sljedeće dvije godine Robert Dauni Džunior je s filmovima "Ajron Men 3" i "Avengers: Age of Ultron" filmovima zaradio ogromnih 75 miliona dolara.

Premda je titulu najplaćenijeg glumca 2016. godine dobio Dvejn Džonson, RDJ je te godine inkasirao još 33 miliona dolara, iako je glumio sporednu ulogu u filmu o Kapetanu Americi.

U 2017. godini zaradio je 48 miliona dolara, ali najveća zarada mu je tek slijedila. Snimajući Spider-Mana i Avengerse u 2018. godini, Robert Dauni Džunior je zaradio čak 81 milion dolara i još je uzeo procenat od dvije milijarde dolara koliko su filmovi zaradili u bioskopima.

Za posljednji film u Avengers serijalu dobio je više od 20 miliona dolara i još oko 55 miliona dolara od zarade u bioskopima. I sav taj novac zaradio je isključivo na Iron Manu i Marvelu, a gdje je još i zarada od ostalih filmova koje je snimao u to vrijeme.