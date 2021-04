Procurile fotografije sa snimanja nastavka serije "Igra prestola"

Snimanje nastavka planetarno popularne serije "Igra prestola" zvanično je počelo, a u javnost su izašle i prve fotografije sa seta.

Serija "House of Dragons", kako je najavljeno, pratiće vrijeme prije dešavanja u HBO seriji koja se prvi put emitovala 2011. godine.

Nova serija baviće se porodicom Targerijen, a prvi kadrovi snimaju se u Severnoj Irskoj.

Glumac Met Smit i glumica Ema Darsi fotografisani su u toku snimanja scene za prvu polovinu nove sezone serije.

Originalna serija "Igre prestola" naišla je na kritike nakon finalne sezone i načina na koji su scenaristi odlučili da završe priču za koju se vezao svijet, a emitovanje "House of Dragons" treba da počne 2022. godine.

U novoj seriji glumiće Pedi Konsidajn, Olivija Kuk, Met Smit, Ema D'Arsi i Fabijan Frankel.

Sezone će imati po 10 epizoda, a Džordž R.R. Martin je ko-kreator i izvršni producent ove serije.

WE GOT PICS FROM THE SET OF HOUSE OF THE DRAGON???? pic.twitter.com/2AhG7lGXRA