Procurio scenario "Seks i grada"

Scenario za nastavak "Seks i grada" je procurio. Kako piše portal "Page Six", u centru pažnje je bolan razvod Keri Bredšo (Sara Džesika Parker) i gospodina Zverke (Kris Not). U pitanju je scenario za epizodu koja nosi naziv "And Just Like That ...".

Naime, Keri žali zbog razvoda od Zvijerke, a zvijezde novog "Seks i grada" bore se oko finansija. U toj epizode, kako se piše, Keri se sastaje i večera sa svojim najboljm prijateljem Stenfordom Blečom (Vili Garson), te sa prijateljicama Mirandom Hobs (Sintija Nikson) i Šarlot Jor Goldenblat (Kristin Dejvis).

Kao što je poznato, u ovom ostvarenju neće biti Samante Džons, koju je igrala Kim Katrel, ali tu su drugi likovi. Naime, lik Če Diaz igraće Sara Ramirez, Lisu Tod Vekli Nikol Ari Parker, Simu Patel Sarita Koduri, a doktorku Niju Volas, profesorku prava na Univerzitetu Kolumbija Karen Pitman, prenosi Telegraf.