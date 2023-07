Program "Tribute to" 29. Sarajevo film festivala posvećen Džesiki Hausner

SARAJEVO - Sarajevo film festival tokom svog 29. izdanja odaće počast redateljki, scenaristkinji i producentkinji Džesiki Hausner i predstaviti izbor filmova cijenjene autorice u festivalskom programu "Tribute to".

Kako se navodi u saopštenju Sarajevo film festivala, u sklopu programa biće prikazani dugometražni filmovi Hausnerove - "Club Zero" (2023), "Little Joe" (2019), "Amour Fou" (2014), "Lourdes" (2009), "Hotel" (2004) i "Lovely Rita" (2001).

"Sarajevo film Ffestival predstavlja program 'Tribute to' posvećen izuzetnoj redateljici i našoj cijenjenoj prijateljici. Sa zadovoljstvom najavljujemo da ćemo publici i filmofilima omogućiti jedinstvenu priliku da uživaju u odabranim filmovima ove utjecajne autorice. Ovim programom želimo istaknuti vrijednost njenog filmskog stvaralaštva i publici približiti jedinstvenu viziju ove umjetnice. Izborom filmova koje prikazujemo u programu 'Tribute to' naglašavamo važnost ovih djela u kontekstu savremenog filma", rekao je Jovan Marjanović, direktor Sarajevo film festivala,

Džesika Hausner rođena je u Beču 1972. godine. Studirala je režiju na Filmskoj akademiji u Beču gdje je snimila nagrađivane kratke filmove "Flora" (1996) i "Interview" (1999).

Njen prvenac "Lovely Rita" premijerno je prikazan na filmskom festivalu u Kanu u okviru programa "Un Certain Regard" 2001. godine. I sa svojim drugim filmom, "Hotel", ponovo je u "Un Certain Regard" programu, 2004. godine. Godine 2009. "Lourdes" je uvršten u takmičarski program Venecijanskog filmskog festivala gdje je osvojio Fipresci nagradu. "Amour Fou premijerno je prikazan u programu "Un Certain Regard", a "Little Joe", peti dugometražni film Džesike Hausner i njen prvenac na engleskom jeziku, bio je u tamičarskom programu festivala u Kanu, gdje je Emili Bičam osvojila nagradu "Prix d'interprétation féminine" za najbolju glumicu.

Njen najnoviji film "Club Zero" imao je svjetsku premijeru na 76. filmskom festivalu u Kanu. Među producentima filma je i Obala Art Centar iz Sarajeva, u okviru zajedničkog projekta s TRT-om i Doha Film Institutom, a producenti filma u ime Obala Art Centra su Mirsad Purivatra i Jovan Marjanović.

Džesika Hausner je bila gošća 23. Sarajevo film festivala (2017. godine), kada je otvorila 11. izdanje programa "Talents Sarajevo".

Ovogodišnji Sarajevo film festival biće održan od 11. do 18. avgusta.