"Prohujalo s vihorom" nenadmašan po zaradi

Filmski hit "Ratovi zvijezda: Sila se budi" je posljednji u nizu holivudskih ostvarenja koja se mogu pohvaliti milionskom zaradom na kino-blagajnama širom planete. Ostvarenje Džordža Lukasa godinama je bilo jedan od najiščekivanijih filmova uopšte, a kompanija "Disney" ga je najavljivala snažnom marketinškom kampanjom.

Nakon početka kino-distribucije, "Sila se budi" oborila je razne boks ofis rekorde i postala najgledaniji film kompletne franšize. Film je dobio pet nominacija za prestižnu nagradu "Oscar" i četiri nominacije za britansku nagradu BAFTA. Ipak, ovako značajan uspjeh nije pomogao da "Sila se budi" obori rekorde u zaradama koje su postavili filmovi koji su nastali decenijama prije njega. Donosimo vam listu tri filma s najvećom zaradom na kino-blagajnama širom planete.

"Prohujalo s vihorom"

Holivudski film s najvećom zaradom na kino-blagajnama je "Prohujalo s vihorom", uz kojeg je istovremeno nastao naziv "epski". Vivijen Li je postala zvijezda ovog ostvarenja u ulozi Skarlet Ohare, razmažene južnjakinje koja se našla u vihoru američkog Građanskog rata. U ovom kultnom ostvarenju Klark Gejbl i Lesli Hauard su tumačili njene ljubavnike. Film je oborio sve rekorde na kino-blagajnama zaradivši današnjih 400,2 miliona dolara. Upravo ova količina zarađenog novca je film "Prohujalo s vihorom" iz davne 1939. godine smjestila na vrh liste ostvarenja s najvećom zaradom.

"Ratovi zvijezda"

Slavni režiser Džordž Lukas je promijenio svijet sedme umjetnosti kada je javnosti predstavio svoj film "Ratovi zvijezda" 1977. godine. Film je u periodu kada je objavljen obilovao velikim brojem specijalnih efekata koji do tada nisu nikada viđeni na velikom platnu. Upravo ova naučnofantastična tematika je privukla veliki broj zaljubljenika u "Ratove zvijeda", koji legendu o filmu održavaju i danas. U prvom ostvarenju su se pojavili Harison Ford, Keri Fišer i Mark Hamil, koji su činili legendarni trio koji se borio protiv sila zla u svemiru. Film je zaradio 700 miliona dolara, međutim ovo je cifra koja je uračunata prije dolaska inflacije, tako da bi u današnjem novcu zarada bila znatno manja u odnosu na "Prohujalo s vihorom".

"E.T."

Na trećem mjestu se nalazi film "E.T.", koji je takođe postavio nove standarde u svijetu sedme umjetnosti, jer je među prvima predstavio izmišljena vanzemaljska bića kao prijatelje ljudi. Film govori o Eliotu, usamljenom dječaku koji se udružuje sa vanzemaljcem zvanim E.T., koji je slučajno završio na Zemlji. Eliot, njegov brat i sestra pomažu vanzemaljcu da se vrati kući, skrivajući ga od njihove majke i Vlade SAD. Film je pretpremijerno prikazan u Hjustonu, Teksas, gdje mu je publika dala odlične ocjene. Premijeru je doživio na završnoj večeri Festivala u Kanu 1982. godine, prije nego što je izdat u SAD. U prvoj nedjelji prikazivanja zaradio je 11 miliona dolara. Do kraja prikazivanja u svim kino-salama "E.T." je zaradio ukupno 792 miliona dolara, što je takođe cifra dobijena prije inflacije, te bi prema današnjem kursu ovaj film bio pozicioniran na treće mjesto filmova s najvećom zaradom.