Projekat Mirjane Karanović podržan u BiH

Novi rediteljski projekat poznate srpske glumice Mirjane Karanović "Mara" dobio je podršku i Fondacije za kinematografiju Sarajevo.

"Mara" je sredinom jula 2018. godine podržana i od strane Filmskog centra Srbije sa 35 miliona dinara, u kategoriji Sufinansiranje proizvodnje domaćih dugometražnih igranih filmova.

U obrazloženju Komisije Upravnog odbora Fondacije za kinematografije Sarajevo o izboru korisnika sredstava za sufinansiranje filmskih projekata u 2018. godini kaže se da su "rediteljka Mirjana Karanović, scenarista Ognjen Sviličić i producent Snežna Penev svojim ranijim značajnim festivalskim i bioskopskim filmovima, predstavljaju garant uspeha ovog projekta sa univerzalnom i aktuelnom temom, scenario je napisan precizno, uzbudljivo i bez patetike".

Projekat filma "Mara" je osvojio 99 bodova i podržan je sa 50.000 konvertabilnih maraka u kategoriji Sufinansiranje manjinskih bosanskohercegovačkih koprodukcija.

Stručni žiri, odabran po Javnom pozivu Fondacije za kinematografiju, radio je u sastavu Elmir Jukić, Ahmed Imamović, Nebojša Jovanović, Ivan Skoko i Marin Mamuza.

Ovaj projekat je prethodno podržn na konkursu FCS-a za razvoj scenarija 2017. godine i iste godine dobio je podršku programa MEDIA Kreativna Evropa za razvoj projekta.

Srpski producent projekta je "This and That Productions", produkcijska kuća koja je stajala i iza "Dobre žene" prethodnog rediteljskog projekta poznate srpske glumice Mirjane Karanović.