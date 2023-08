Projekcije filmova, masterklasi i nagrade na 29. izdanju SFF-a

SARAJEVO - Sarajevo film festival je u punom jeku, a četvrti dan je donio brojne zanimljivosti, od projekcija, nagrada, masterklasa i brojnih drugih aktivnosti.

Američkom oskarovcu, scenaristi, reditelju i producentu Čarliju Kaufmanu uručeno je "Počasno srce Sarajeva". Kaufman je priznanje za izuzetan doprinos filmskoj umjetnosti primio u "Ljetnom CocaCola kinu", gdje je potom u okviru "Open Air" programa prikazan film "Adaptacija" (2002) reditelja Spajka Džounsa, za koji je Kaufman pisao scenario.

"Mnogo sam zahvalan za ovo priznanje. Zavolio sam ovaj grad kada sam došao 2008. godine i još ga volim. Volim toplotu ljudi. Sinoć smo gledali 'Crveno nebo' Kristijana Pekolda, dopao mi se film. Bilo je specifično i drugačije. Nisam mogao zamisliti da budem negdje drugdje", rekao je Kaufman.

Kaufmanov rad je priznat i u vidu materklas radionice, koju je održao ranije istog dana. Masterklas program je zamišljen tako da pruži jedinstvenu priliku za učenje od iskusnih filmskih profesionalaca o različitim aspektima filmske produkcije, režije, scenarija, glume i drugih ključnih aspekata filmske industrije. Kaufman je govorio o dilemi između umjetnosti i zabave i ukazao na to da su zahtjevi tržišta pritisnuli reditelje da prave djela niskog kvaliteta, isključivo zbog njihove prodajne moći.

"To je isto kao sa hranom. Ako jedeš nezdravu hranu, onda će ti ponovo biti potrebna, a ne bi da je nisi probao. Ne bi je tražio da njome nisi hranjen cijelog života. Mislim da je to ono što filmska mašinerija radi. Nalazim to jako opresivnim i opasnim. Ljuti me to", rekao je Kaufman.

Takmičarski dio je donio raznovrsne projekcije, među kojima i svjetsku premijeru igranog filma "Medijum", autorke Kristine Lokemidi.

Radnja filma prati šesnaestogodišnju Elefteriju, strankinju u čudnom svijetu koja upoznaje misterioznog komšiju Angelosa, koji je poziva u svoj fascinantni svijet odraslih. Dok biciklom kruži gradskim ulicama u vrelini avgusta, Elefterija je na putu do samootkrivanja kroz svirepost prve ljubavi.

Pod pokroviteljstvom Kraljevine Nizozemske u multipleksu "Cineplexx Sarajevo" održano je 15. izdanje Dana ljudskih prava. U okviru programa prikazan je dokumentarni film "Snajka: dnevnik iščekivanja" Tee Vidović Dalipi, koji je poslužio kao osnova za paneldiskusiju na temu "Navigacija očekivanja: put ka razumijevanju diskriminacije i kulturoloških razlika".

"Veoma cijenim što je Sarajevo film festival uključio program ljudskih prava. Film ima moćan potencijal da prenese poruke ljudskih prava kroz prikazivanje realnosti i života drugih ljudi sa kojim se možemo poistovjetiti. Podsticanjem empatije, film doprinosi razvoju svijesti i boljem razumijevanju ljudskih potreba i prava", rekao je učesnik panela i visoki komesar za ljudska prava Ujedinjenih nacija Volker Turk.

Na panelu su učestvovali i Mirsad Dalipi, jedan od aktera filma, Jan Valtmans, ambasador Kraljevine Nizozemske u Bosni i Hercegovini, Ingrid Mekdonald, koordinatorka UN u Bosni i Hercegovini i Margje de Koning, direktorka filmskog festivala "Movies that Matter" i autorka filma Tea Vidović Dalipi.

Panel "Femicid u filmu, televiziji i novim medijima"

Povodom nedavnog zločina u Gradačcu, Sarajevo film festival organizuje javni razgovor. Na panelu "Femicid u filmu, televiziji i novim medijima" govoriće rediteljke Aida Begić, Vanja Juranić, Kumjana Novakova, reditelj Ademir Kenović i glumica Nadine Mičić. Panel će se održati sutra na festivalskom trgu, s početkom u 10.30 časova. Tokom dana žalosti, festival će se okrenuti isključivo ključnim aktivnostima, filmskim projekcijama, radionicama, predavanjima i prezentacijama. U znak poštovanja prema žrtvama, društvenih događanja u organizaciji Sarajevo film festivala neće biti, uključujući izostanak prenosa crvenog tepiha, kao i prolazak gostiju bez ceremonijalnih najava, izjava i fotografisanja.