Promovisan animirani film "Ježurka ježić"

BANJALUKA - U Banjaluci je organizovana promocija animiranog filma "Ježurka Ježić", prvog projekta ove vrste u produkciji u Radio-televizije Republike Srpske /RTRS, čiji je autor multimedijalni umjetnik Ognjen Radumilo.

Radumilo je rekao Srni uoči promocije u Kulturnom centru "Banski dvor" da je animirani film "Ježurka Ježić" baziran na priči Branka Ćopića "Ježeva kućica".

"Činilo mi se da je to odlična ideja jer smo Ćopić i ja iz visoke Krajine. Uz to Ćopić je naš najprevođeniji dječiji pisac svih vremena", naveo je on.

Prema njegovim riječima i video-igrica "Ježurkova azbuka", čije on autor, bazira se na priči Branka Ćopića s tim da, kako je dodao, djeca u igrici uče da pišu ćirilicu.

"Smatram svrsishodnim da, kada djeca već igraju igrice na mobilnim telefonima, usput nešto i nauče", naveo je Radumilo.