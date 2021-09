Prpić: Film "Jedini izlaz" najveći izazov

Glumica Anđelka Prpić govorila je o filmu "Jedini izlaz", priznanju dobijenom na Filmskim susretima u Nišu, radu na novoj sezoni "Radio Mileve", hit predstavi "Šta me snađe" i novoj seriji na kojoj tek počinje da radi.

"'Jedini izlaz' za mene predstavlja do sada najveći izazov. Značajan korak u karijeri i u smislu koproducentskog posla, koji me sve više zanima. Čini mi se kao neka nova odškrinuta vrata, ne samo u odnosu na to kako me publika doživljava, nego uopšte, da samoj sebi istražim koje su to granice", rekla je Prpić.

Na nedavnom festivalu "Filmski susreti" u Nišu Prpić je za ulogu u trileru "Jedini izlaz" dobila Povelju za izuzetnu žensku ulogu, koja joj je draga kao prva nagrada u karijeri, "pogotovo što dolazi sa festivala gde glumci dodeljuju glumcima nagradu, tako da to ima drugu težinu".

Prpić počinje snimanje nove sezone humorističke serije "Radio Mileva", koja je za nju poseban doživljaj "zato što na jednom mestu imate asove našeg glumišta", a najavljuje da će se njenom liku frizerke Jece pridružiti "alfa muški frizer", ali ime glumca koji će tumačiti taj lik nije željela da otkriva.

Prpić je istakla i profesionalizam koleginice Olge Odanović koja tokom snimanja "Radio Mileve" "zadaje ritam lakoće, njoj ništa nije teško ili problem, da li je pola šet ujutro, da li se presvukla hiljaditi put...".

Hit predstavu "Šta me snađe", po tekstu Nebojše Romčevića i u režiji Branka Ðurića Ðure, Prpić planira i dalje da igra dok postoji zadovoljstvo, ali ističe da neće da je "cedi do poslednjeg atoma snage", i da već razmišlja "o sledećem pozorišnom koraku, šta bi to trebalo da bude".

Od više likova koje tumači u humorističkoj monodrami, Prpić kaže da sada najviše uživa da igra "Pripovedača", kog u početku nije željela da igra.

"Kad mi je stigao tekst, pozvala sam Nebojšu i rekla: 'Ja to ne mogu, ne sviđa mi se Pripovedač'. Zvala sam Ivana Ivanovića da iz ofa čita Pripovedača i on je to snimio maestralno! Međutim, kad smo mi to pustili shvatila sam: 'Vidi ovaj uzeo najbolji deo teksta!' Onda sam rekla da bih to ipak ja, a Ivan je rekao: 'Ma naravno!'", prisjetila se Prpić.

Glumica je otkrila da ove jeseni počinje sa snimanjem nove serije za koju je scenario pisao njen kolega Andrej Šepetkovski, a režiraće je FIlip Čolović, kao komediju tipa "Vudija Alena i Pitera Selersa", dok njena uloga podsjeća na Riz Viderspun u film, u "Pravna plavuša".

"Kad su me pozvali i rekli da je to pisao Andrej, bila sam u strahu. Znam da ću ga sretati i moraću da mu kažem kako mi se dopada. A šta ako mi se ne svidi? Čim sam pročitala prvi epizodu mi je laknulo, a kad sam pročitala svih deset bila sam potpuno u šoku, pozitivno iznenađena koliko je to dobro napisao", istakla je Prpić.