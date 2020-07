Prva klapa filma "Hadžijino zvono" i serije "Nečista krv" 12. avgusta

Prva klapa filma "Hadžijino zvono" i serije "Nečista krv" pašće 12. avgusta 2020. godine u Ripnju, a planirano je da snimanje traje 84 dana, najavljeno je iz Filmskog centra Srbije.

Agencija Pajper je pet mjeseci radila opsežan kasting.

Očekuje se da će film "Hadžijino zvono" i serija "Nečista krv" pred publiku stići tokom 2021. godine.

U Ripnju podno Avale već gotovo dva mjeseca teku opsežni scenografski radovi i pripreme za snimanje ambicioznog filmsko-serijskog projekta zasnovanog na književnom opusu Bore Stankovića, po scenariju kultnog srpskog sineaste Voje Nanovića i u režiji Milutina Petrovića i Gorana Stankovića.

U produkciji beogradske produkcijske kuće This and That Productions, na čijem čelu je Snežana van Hauvelingen, poznati scenograf Milenko Mile Jeremić i njegov tim već sedam sedmica rade na filmskoj replici devetnaestovjekovnog Vranja.

Radovi su poodmakli i otprilike su negdje na polovini, a ova velika scenografija obuhvata čitav jedan grad i niz pratećih objekata, uključujući Hadži Trifunovu kuću, gradski han, trg sa pijacom, sahat kulu, magazu, džamije, putujuće lutkarsko pozorište...

U pitanju je jedan od najvećih i najambicioznijih filmskih setova nastalih u XXI vijeku za potrebe snimanje jednog srpskog ostvarenja.

Renomirani scenograf Milenko Mile Jeremić je tokom svoje duge i uspješene karijere radio na kultnim filmovima "Valter brani Sarajevo", "Banović Strahinja", "Maratonci trče počasni krug", "Seobe", "Lepa sela lepo gore", "Život je čudo", "Crna mačka, beli mačor" i mnogim drugim, a značajan je i njegov rad na televiziji (serije "Povratak otpisanih", "Koreni", "Žmurke"...).

Jeremić je nedavno sa produkcijskom kućom This and That Productions sarađivao i na nastanku filma "Mrak" u režiji Dušana Milića koji je trenutno u fazi postprodukcije.

Filmski centar Srbije je podržao razvoj i produkciju filma "Hadžijino zvono", a MEDIA je podržala projekat u cjelini, prepoznavši njegov značaj, kvalitet i potencijal.

Scenario za desetodjelnu seriju "Nečista krv" napisao je Vojislav Voja Nanović (1922-1983) još tokom prve polovine sedamdesetih godina prošlog vijeka.

Nanović je pripovjetke, drame i romane čuvenog srpskog pisca Borisava Bore Stankovića povezao u razgranatu porodičnu sagu koja obuhvata period od 40 godina.

Pored nezaobilaznog romana "Nečista krv" u čijem je središtu tragična sudbina lepe Sofke, građa za scenario serije obuhvata drame "Tašana", "Koštana" i "Jovča", zbirku pripovjedaka "Božji ljudi"...

Serija "Nečista krv" imaće deset epizoda.

Prvih pet epizoda režira Milutin Petrović, poznat po hvaljenim ostvarenjima "Zemlja istine, ljubavi i slobode?" i "Agi i Ema", a prve tri epizode biće izmontirane i u igrani film radnog naziva "Hadžijino zvono".

Tri početne epizode fokusiraju se na život Hadži Trifuna, dede čuvene Sofke iz "Nečiste krvi".

Priča filma prati Trifuna, bogatog predvodnika hrišćanske manjine u devetnaestovjekovnom Vranju, koji, pokušavajući da očuva svoje bogatstvo i moć, pokreće niz događaja koji će izazvati užasne posljedice po njegovu porodicu.

Ključni Petrovićevi saradnici na filmu i prvih pet epizoda biće direktor fotografije Erol Zubčević i montažer Petar Jakonić.

Drugih pet epizoda serije režira mladi Goran Stanković, a sa njim će najtješnje raditi direktor fotografije Aleksandar Karaulić i montažer Uroš Maksimović.

Kostimografkinja kompletnog projekta je Marina Medenica, za masku je zadužena Dušica Vuksanović, dok muziku komponuje Aleksa Ranđelović.

Direktor filma i serije je Ivan Krstović, Saša Radojević je urednik serije, a projekat nastaje u produkciji produkcijske kuće This and That Productions (film i serija) i RTS-a (serija), kao i uz podršku FCS-a i MEDIA programa.

Istaknuta dramturškinja Milena Marković adaptirala je tri prve epizode i scenario za film, dok su na preostalim epizodama radili mladi scenaristi Dejan Prčić (od 4. do 10. epizode) i Katarina Mitrović (4. i 5. epizoda).

Nanovićev scenario za seriju je jedno vrijeme bio izgubljen, ali je upravo reditelj Milutin Petrović uspio da pronađe "posljednji primjerak iz osamdesetih" i tako ga spase od zaborava i nestanka.