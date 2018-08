Prve scene sa snimanja nastavka filma "Džon Vik"

Američki glumac Kijanu Rivs se ponovo vraća svom poslu, a publika sa nestrpljenjem očekuje njegov ulogu u filmu "Džon Vik" (John Wick). Sudeći po fotografijama sa snimanja čeka nas vrlo uzbudljiv nastavak…

"Treće poglavlje" nastavlja se tamo gdje je "stao" posljednji film, a jedna od najboljih scena "Džon Vika" jeste momenat kada Kijanu jaše konja ulicama Njujorka i juri glavnog negativca dok drži uperen pištolj ka njemu.

Kako je poznato, "Džon Vik 3" se trenutno snima u Njujorku, tačnije Bruklinu i Menhetnu, a Kijanu se potpuno pripremio za ovaj projekat.

the murder prince we deserve #JohnWick3 #KeanuReeves pic.twitter.com/1AnXPzQL1L

Naime, on je bez ikakvih problema izveo neke od najzahtjevnijih scena u filmu za koje bi mnogim njegovim kolegama bio potreban dubler.

Osim Kijana, koga publika jedva čeka da vidi, ljubitelji dobrih akcija takođe se raduju izlasku filma sljedeće godine jer će u njemu glumiti i Hale Beri.

John Wick 3 is already the best movie of all time pic.twitter.com/y8YCA9GDGm