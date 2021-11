"Prvi kadar" predstaviće 40 najboljih filmova iz cijelog svijeta

ISTOČNO SARAJEVO - Petnaesto izdanje Međunarodnog filmskog festivala "Prvi kadar", na kojem će se za glavnu nagradu "Stećak kneza Pavla Radenovića" takmičiti 40 najboljih ostvarenja iz cijelog svijeta, biće održano od 29. novembra do 2. decembra u Zvorniku i Istočnom Sarajevu.

Filmski autori takmičiće se u selekcijama: "U fokusu" - međunarodna selekcija dokumentarnih filmova stranih autora, "Eks-JU u fokusu" - regionalna selekcija dokumentarnih filmova autora s prostora bivše Jugoslavije, "Kratke priče" - međunarodna selekcija kratkih igranih filmova domaćih i stranih autora, te "TV u fokusu", koja je po riječima Vitomira Mitrića, direktora "Prvog kadra", nova selekcija festivala, a riječ je o regionalnoj selekciji televizijskih dokumentaraca.

Tu su i festivalske selekcije "Ključ za film" - međunarodna selekcija kratkih igranih filmova studenata filmskih akademija iz zemlje i svijeta, te "Novi pogledi" - međunarodna selekcija dokumentarnih filmova studenata filmskih akademija iz zemlje i svijeta.

"Za 15 godina festivala, od onog prvog do ovog današnjeg, 'Prvi kadar' je prošao kroz vrlo teške festivalske godine, teške organizaciono i teške što se tiče finansijske situacije. To je festival koji je sa najmanje sredstava uspio da se održi na sceni Republike Srpske. On je kroz svoj put uspio da postigne izuzetno visok nivo što se tiče filmova koji se prikazuju", kazao je Vitomir Mitrić za "Nezavisne".

On dodaje da su u radionici animiranog i dokumentarnog filma u godinama iza nas nastali određeni filmovi u produkciji "Prvog kadra", a publika je imala priliku da uživa u promocijama knjiga i publikacija koje su u vezi sa filmom i filmskom umjetnošću.

"Značajno je spomenuti i to da su na festivalu kao gosti bili izuzetno poznati i nagrađivani filmski radnici i umjetnici. Festival je imao zadatak, što je njegova misija i danas, da na neki način edukuje publiku kroz radionice i filmove, te da postigne cilj da se film vrati u bioskope", istakao je Mitrić, koji dodaje da je publike sve više u bioskopima. To je, nastavlja Mitrić, uspjeh filmskog festivala i kompletnog svijeta koji se bori za film.

"Poslije ovog festivala, ali i mnogih drugih koji su postojali te prestali s radom u Republici Srpskoj, stvorena je klima da mladi ljudi rade na filmu i da snimaju filmove. Evo, i ove godine imaćemo nekoliko autora iz Republike Srpske koji će prikazati svoje filmove na festivalu, što smatram velikim uspjehom 'Prvog kadra' i ovog festivala u Republici Srpskoj, Bosni i Hercegovini i šire", naveo je Mitrić.

Na ovogodišnji konkurs "Prvog kadra", kako nam je otkrio, prijavljeno je gotovo 1.000 filmova iz cijelog svijeta.

Mitrić otkriva i da će "Prvi kadar" u Zvorniku otvoriti igrani film "Kelti", koji je svjetsku premijeru imao u Berlinu, a dobitnik je nagrade Međunarodne federacije filmskih kritičara za najbolji igrani film na 50. Molodist festivalu u Kijevu. Režiser ovog filma Milica Tomović je dobitnik nagrade "Srce Sarajeva" za najbolju režiju na ovogodišnjem Sarajevo film festivalu. U Istočnom Sarajevu festival će otvoriti igrani film "Lihvar" režisera Nemanje Ćipranića.

Nagrade za najuspješnije ove godine su "Filmska klapa", "Pečat kneza Pavla Radenovića", "Kapija Zvornika" i glavna festivalska nagrada "Stećak kneza Pavla Radenovića" za najbolji film festivala.