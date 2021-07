Prvi kadrovi sina Džejmsa Gandolfinija, da li je uvjerljiv Toni Soprano?

Objavljen je trejler za film "The Many Saints of Newark", koji se najavljuje kao prednastavak popularne TV serije "The Sopranos".

Radnja filma dešava se 1960-tih i 1970-tih, i pratimo uspon mladog Tonija Soprana u gangsterskim redovima. Ova uloga pripala je Majklu Gandolfiniju, sinu Džejmsa Gandolfinija, koji je u originalnoj seriji glumio Soprana.

Posebno je za dešavanja u filmu značajna godine 1967. kada je došlo do nemira u Nju Džersiju -u između pripadnika italijansko-američke i afro-američke populacije.

Premijera filma predviđena je za 01.10. ove godine.

Reditelj je Alan Tejlor, koji je do sada uglavnom i radio televizijske serije, a u svijetu filma poznat je po ostvarenjima "Terminator Genisys" i "Thor:The Dark World", dok su mu prva dva filma bile komedije "The Emperor's New Clothes" i "Palookaville".

Iako se mnogi detalji u vezi ovog projekta drže u strogoj tajnosti, poznato je da e se u njemu pojaviti nekoliko likova iz originalne HBO serije. Nagađa se da će to biti Soprano otac - Đovani "Johnny Boy" Soprano, njegova supruga Livia, kao i - Korado "Junior" Soprano.

(Titlovi.com)